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В России появится новый 496-сильный гибридный кроссовер с пневмоподвеской

В России для заказа стал доступен флагманский кроссовер Aito Seres M9

В России для заказа стал доступен полноразмерный гибридный кроссовер Aito Seres M9, информирует дистрибьютор марки, компания «МБ РУС».

Aito Seres M9
Aito Seres M9

Длина автомобиля равна 5230 мм, он оснащен последовательной гибридной силовой установкой. В состав установки входят бензиновый мотор мощностью 152 л.с., который используется для подзарядки тяговой батареи емкостью 42 либо 52 кВт·ч. Общая мощность установки равна 496 л. с.

Интерьер Aito Seres M9
Интерьер Aito Seres M9
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Кроссовер получил систему полного привода, пневмоподвеску c адаптивной регулировкой жесткости. В комбинации с лидаром она может заранее подстраиваться под профиль дороги. Также Aito Seres M9 получил пиксельные фары, которые могут выполнять роль проектора.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Фото:Aito
Количество просмотров 1308
13.09.2024
Фото:Aito
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