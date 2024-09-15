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Названы три причины выхода из строя аккумулятора

Эксперт Стрельбицкий: аккумулятор может взорваться из-за неисправного генератора

Автомобильный аккумулятор может взорваться из-за неисправного генератора, выдающего повышенный ток, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Также он пояснил, что электролит из батареи может испортить краску авто.

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Основной причиной взрыва АКБ являются перегрузки, когда генератор выдает повышенный ток. При этом внутри батареи выделяется газ, который может загореться. Также это грозит повреждениями электроники, чувствительной к перепадам напряжения.

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Также Стрельбицкий сообщил, что корпус АКБ может повредиться из-за заводского брака (скрытой трещины) или вследствие глубокой высадки в зимнее время, когда электролит замерзает и распирает корпус.

Электролит батареи на 35% состоит из серной кислоты. Она может вызвать ожоги при попадании на кожу и отравление при вдыхании паров. Также кислота может испортить многие материалы.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 3
15.09.2024
Фото:freepik / senivpetro
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