Названы три причины выхода из строя аккумулятора

Эксперт Стрельбицкий: аккумулятор может взорваться из-за неисправного генератора

Автомобильный аккумулятор может взорваться из-за неисправного генератора, выдающего повышенный ток, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Также он пояснил, что электролит из батареи может испортить краску авто.

Основной причиной взрыва АКБ являются перегрузки, когда генератор выдает повышенный ток. При этом внутри батареи выделяется газ, который может загореться. Также это грозит повреждениями электроники, чувствительной к перепадам напряжения.

Также Стрельбицкий сообщил, что корпус АКБ может повредиться из-за заводского брака (скрытой трещины) или вследствие глубокой высадки в зимнее время, когда электролит замерзает и распирает корпус.

Электролит батареи на 35% состоит из серной кислоты. Она может вызвать ожоги при попадании на кожу и отравление при вдыхании паров. Также кислота может испортить многие материалы.

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Источник: Газета.Ru