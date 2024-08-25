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Почему не стоит заряжать автомобильный аккумулятор дома

Автоэксперт Тимашов: При зарядке аккумулятора дома можно получить ожог

При зарядке автомобильного аккумулятора в домашних условиях можно получить отравление или химический ожог, рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

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Он пояснил, что при зарядке активизируются химические процессы, следствием которых может быть выделение вредных веществ (хлористый водород, сернистый газ и прочие). Выделяемые газы являются ядовитыми и пожароопасными, рассказал специалист.

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Так, серная кислота, находящаяся в аккумуляторе, попадая на кожу и слизистые, может спровоцировать ожог.

Если батарея неисправна (осыпались пластины и так далее) или был подобран неправильный ток для зарядки (он должен быть в 10 раз меньше объема АКБ), возможны взрыв или возгорание аккумулятора.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 2
25.08.2024
Фото:freepik / senivpetro
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