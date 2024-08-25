Почему не стоит заряжать автомобильный аккумулятор дома

Автоэксперт Тимашов: При зарядке аккумулятора дома можно получить ожог

При зарядке автомобильного аккумулятора в домашних условиях можно получить отравление или химический ожог, рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Он пояснил, что при зарядке активизируются химические процессы, следствием которых может быть выделение вредных веществ (хлористый водород, сернистый газ и прочие). Выделяемые газы являются ядовитыми и пожароопасными, рассказал специалист.

Так, серная кислота, находящаяся в аккумуляторе, попадая на кожу и слизистые, может спровоцировать ожог.

Если батарея неисправна (осыпались пластины и так далее) или был подобран неправильный ток для зарядки (он должен быть в 10 раз меньше объема АКБ), возможны взрыв или возгорание аккумулятора.

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Источник: «Российская газета»