Неубиваемые японские внедорожники завезли в Россию по параимпорту

В России новые Toyota Land Cruiser 70 стоят от 6,4 млн рублей

В России начали продавать обновленные Toyota Land Cruiser 70, известные своей долговечностью и надежностью, несмотря на «возрастную» историю в 40 лет. Цены на новые автомобили стартуют с отметки 6 388 000 рублей.

Пятидверный Land Cruiser 76 2023 года

На одном из классифайдов предлагают новый пятидверный Land Cruiser 76 2023 года, оснащенный 4,2-литровым дизельным двигателем мощностью 131 л.с., механической коробкой передач и полным приводом. Дилер из Владивостока готов привезти такую модель под заказ.

Комплектация автомобиля включает базовую аудиосистему с CD-плеером, водительскую подушку безопасности, противотуманные фары, усилитель руля, климат-контроль с ручным управлением и систему ABS.

Пикап Toyota Land Cruiser 70

Чуть дороже, за 6 458 000 рублей, можно приобрести пикап Land Cruiser 79, который оборудован 4,5-литровым дизельным двигателем мощностью 202 л.с., также с механической коробкой передач и полным приводом.

В Москве доступны для покупки две модели Land Cruiser 76. Одна из них оснащена 4,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 228 л.с., а другая — 4,5-литровым дизелем на 202 л.с. Их стоимость составляет 7 500 000 и 8 500 000 рублей соответственно.

Тем временем стало известно о планируемом обновлении Toyota Land Cruiser 300. В новой версии автомобиля будет устранена возможность воспроизведения CD и DVD-дисков. Вместо этого внедорожник получит современный интерфейс HDMI, который позволит подключать внешние устройства. Слот для карт памяти microSD останется доступным.

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Источник: «Автоновости дня»