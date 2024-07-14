Toyota обновит легендарный Лэнд Крузер: что изменится и как это отразится на цене?
Легендарный Toyota Land Cruiser 300 готовится к небольшому, но важному обновлению, которое произойдет уже в конце текущего года. Несмотря на то, что речь не идет о полном рестайлинге, изменения коснутся нескольких ключевых моментов, делая внедорожник еще более современным, безопасным и «умным».
Одно из самых заметных изменений – отказ от оптического привода. Обновленный Land Cruiser 300 не будет иметь возможности воспроизведения CD и DVD. Вместо этого появится современный интерфейс HDMI, позволяющий подключать внешние устройства. Слот для карт памяти microSD сохранится.
В обновленном Land Cruiser 300 будет введена новая версия фирменной системы безопасности Toyota Safety Sense (TSS) 3.0. Эта система объединяет в себе целый ряд активных систем помощи водителю.
Новая версия TSS 3.0, вероятно, предложит еще более совершенные функции и повысит уровень безопасности Land Cruiser 300.
Toyota также внедряет новшества в области кибербезопасности, чтобы удовлетворить растущие требования к защите от киберугроз.
Небольшое обновление, скорее всего, приведет к незначительному росту цен на Land Cruiser 300. Официальная премьера обновленного внедорожника ожидается в начале ноября.
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Источник: BestCarWeb
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Отзывы о Toyota Land Cruiser ()
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!