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ПДД снова перепишут: это касается любителей болтать по телефону во время езды

Минтранс: использование всех устройств за рулем запретят, кроме навигатора

Запрет на использование любых устройств во время управления транспортным средством введут в России. Соответствующие изменения в Правила дорожного движения (ПДД) предложил Минтранс РФ. Поправки размещены на ресурсе регулятора для общественного обсуждения

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Речь идет о запрете на пользование во время движения «каким-либо устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления транспортным средством во время движения». Исключение составят только случаи, когда водителю необходим навигатор (или софт в телефоне с навигатором), но во время его использования водителю запрещено задействовать руки.

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Согласно действующим в настоящее время ПДД, водителям запрещено пользоваться во время движения телефоном, «не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Такую формулировку ввели в 2001 году, на текущий момент она признана устаревшей, а предложенные Минтрансом поправки дополняют ее.

Кроме того, предлагается запретить разворот в местах пересечения с велосипедными, велопешеходными дорожками и велополосами. В местах, обозначенных знаком «Парковка» и табличкой «Зарядка электромобилей», могут находиться только электромобилям и только во время зарядки. Также вводится новый знак для обозначения «мест стоянки транспортных средств оперативных служб»: для машин пожарной охраны, полиции, скорой помощи и аварийно-спасательных служб. За пять метров до знака стоянка остальным транспортным средствам будет запрещена.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / ArthurHidden
Количество просмотров 2
16.09.2024
Фото:freepik / ArthurHidden
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