#
Где сэкономить?Путешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дилеры переписали цены на эти машины в сентябре
16 сентября
Дилеры переписали цены на эти машины в сентябре
«Автостат»: семь марок поменяли цены на...
Наказание за управление авто без ОСАГО ужесточат — кабмин одобрил законопроект
16 сентября
Наказание за управление авто без ОСАГО ужесточат — кабмин одобрил законопроект
В кабмине поддержали проект закона о штрафах...
Geely Monjaro
16 сентября
Знакомый россиянам кроссовер обновили в Китае – мы знаем цены
На рынке Китая стартовали предзаказы на...

Машины дешевеют: средняя цена подержанной легковушки опустилась ниже ₽1,5 млн

«Автостат»: средняя цена легкового б/у автомобиля в августе составила ₽1,49 млн

Средняя цена легковой машины с пробегом в августе 2024 года составила около 1,49 млн рублей, впервые за долгое время опустившись ниже отметки 1,5 млн рублей. В сентябре 2023 года средняя цена легковушки на вторичке впервые превысила 1,5 млн рублей, а уже в декабре она составила более 1,6 млн рублей.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Выносливый мотор, надежный автомат — большой седан Форд за 1,4 млн

Начиная с марта текущего года показатель снижается, такая динамика наблюдается шестой месяц подряд. В начале весны средняя цена составляла менее 1,6 млн рублей.

В августе по отношению к июлю подержанные легковушки стали дешевле на 1,6% (на 24 тыс. рублей). По сравнению с августом 2023 года средняя цена в прошлом месяце оказалась выше на 1,9% (на 28 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
16.09.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0