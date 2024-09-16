Машины дешевеют: средняя цена подержанной легковушки опустилась ниже ₽1,5 млн

«Автостат»: средняя цена легкового б/у автомобиля в августе составила ₽1,49 млн

Средняя цена легковой машины с пробегом в августе 2024 года составила около 1,49 млн рублей, впервые за долгое время опустившись ниже отметки 1,5 млн рублей. В сентябре 2023 года средняя цена легковушки на вторичке впервые превысила 1,5 млн рублей, а уже в декабре она составила более 1,6 млн рублей.

Начиная с марта текущего года показатель снижается, такая динамика наблюдается шестой месяц подряд. В начале весны средняя цена составляла менее 1,6 млн рублей.

В августе по отношению к июлю подержанные легковушки стали дешевле на 1,6% (на 24 тыс. рублей). По сравнению с августом 2023 года средняя цена в прошлом месяце оказалась выше на 1,9% (на 28 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автостат»