Машины дешевеют: средняя цена подержанной легковушки опустилась ниже ₽1,5 млн
Средняя цена легковой машины с пробегом в августе 2024 года составила около 1,49 млн рублей, впервые за долгое время опустившись ниже отметки 1,5 млн рублей. В сентябре 2023 года средняя цена легковушки на вторичке впервые превысила 1,5 млн рублей, а уже в декабре она составила более 1,6 млн рублей.
Начиная с марта текущего года показатель снижается, такая динамика наблюдается шестой месяц подряд. В начале весны средняя цена составляла менее 1,6 млн рублей.
В августе по отношению к июлю подержанные легковушки стали дешевле на 1,6% (на 24 тыс. рублей). По сравнению с августом 2023 года средняя цена в прошлом месяце оказалась выше на 1,9% (на 28 тыс. рублей).
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Источник: «Автостат»