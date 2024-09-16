Даже на СТО и водители с опытом не знают об этом: а этот совет нельзя игнорировать

Техдиректор Michelin объяснил, почему новую пару шин нужно ставить на заднюю ось

При замене шин новые покрышки никогда нельзя устанавливать на переднюю ось автомобиля, их нужно ставить только на заднюю ось, а задние шины перемещать на переднюю. Таким советом поделился технический директор компании Michelin UK Брайан Портеус.

По его словам, подавляющее большинство опрошенных водителей не знают об этой важной рекомендации при замене шин. Более того, об этом не знают даже в некоторых автосервисах.

При установке новых шин на заднюю ось обеспечивается стабильность автомобиля на дороге. Дело в том, что в таком случае минимизируется риск заноса задней части машины, что особенно опасно на мокрой дороге. Портеус уточняет, что в первую очередь нужно обеспечить устойчивость и стабильность автомобиля, а затем уже думать о торможении и тяге. Даже частично изношенные передние шины обеспечивают достаточно тормозных усилий и сцепления с дорогой. В случае, если передние колеса начнут скользить, то водитель это обязательно заметит и возьмет ситуацию под контроль.

Примечательно, что это правило применимо ко всем типам автомобилей, независимо от привода – переднего, заднего или полного. По словам Портеуса, устанавливать новые шины на заднюю ось нужно при любых условиях, чтобы обеспечить наилучшее сцепление с трассой и минимизировать риск заноса.

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Источник: autoexpress.co.uk