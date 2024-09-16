#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайский бренд запретил серый ввоз своих автомобилей в РФ
16 сентября
Китайский бренд запретил серый ввоз своих автомобилей в РФ
«Известия»: китайский автобренд Voyah запретил...
Toyota Sequoia
16 сентября
Самый выносливый внедорожник в мире привезли в Россию: известна цена
В РФ появился в продаже большой внедорожник...
Кризис накрывает автопром Европы: закрывается еще один завод с мировым именем
16 сентября
Кризис накрывает автопром Европы: закрывается еще один завод с мировым именем
Жители Брюсселя протестуют против возможного...

Замена BMW 3-Series и Audi A4: премиальный «кореец» добрался до России

В России появился в продаже рестайлинговый седан Genesis G70 за 7,64 млн рублей

Дилер привез в Россию корейский премиальный седан Genesis G70 рестайлинговой версии первого поколения по цене 7 640 000 руб.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Выносливый мотор, надежный автомат — большой седан Форд за 1,4 млн

Машина предлагается в модификации Ultimate с бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 252 л.с., АКП. Привод полный.

G70 – это компактный седан, в РФ он конкурировал с Mercedes-Benz C-Class, BMW 3-Series и Audi A4. Genesis является премиальным суббрендом корейской компании Hyundai. Модель G70 продавалась в России официально с 2018 года до марта 2022 года. На момент ухода бренда из страны цена машины составляла от 1 949 000 до 2 899 000 руб.

Genesis G70
Genesis G70

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Genesis
Количество просмотров 4
16.09.2024
Фото:Genesis
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Genesis G70

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв