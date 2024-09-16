Замена BMW 3-Series и Audi A4: премиальный «кореец» добрался до России
Дилер привез в Россию корейский премиальный седан Genesis G70 рестайлинговой версии первого поколения по цене 7 640 000 руб.
Машина предлагается в модификации Ultimate с бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 252 л.с., АКП. Привод полный.
G70 – это компактный седан, в РФ он конкурировал с Mercedes-Benz C-Class, BMW 3-Series и Audi A4. Genesis является премиальным суббрендом корейской компании Hyundai. Модель G70 продавалась в России официально с 2018 года до марта 2022 года. На момент ухода бренда из страны цена машины составляла от 1 949 000 до 2 899 000 руб.
Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Источник: Autonews.ru