Замена BMW 3-Series и Audi A4: премиальный «кореец» добрался до России

В России появился в продаже рестайлинговый седан Genesis G70 за 7,64 млн рублей

Дилер привез в Россию корейский премиальный седан Genesis G70 рестайлинговой версии первого поколения по цене 7 640 000 руб.

Машина предлагается в модификации Ultimate с бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 252 л.с., АКП. Привод полный.

G70 – это компактный седан, в РФ он конкурировал с Mercedes-Benz C-Class, BMW 3-Series и Audi A4. Genesis является премиальным суббрендом корейской компании Hyundai. Модель G70 продавалась в России официально с 2018 года до марта 2022 года. На момент ухода бренда из страны цена машины составляла от 1 949 000 до 2 899 000 руб.

Genesis G70

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru