Китайский бренд запретил серый ввоз своих автомобилей в РФ
«Известия»: китайский автобренд Voyah запретил серые поставки в Россию
Автомобильная марка Voyah из КНР ввела запрет на экспорт своих машин через неофициальные каналы за границу, включая Россию.
Согласно директиве головного офиса бренда, это требование касается как новых, так и подержанных машин. Уточняется, что нарушителя данного правила оштрафуют на 100 тысяч юаней за каждый экземпляр. Если выяснится, что дилер сам организовал данные продажи, то сотрудничество с ним будет прекращено.
Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.
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Источник: «Известия»
Фото:Unsplash
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16.09.2024
Фото:Unsplash
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