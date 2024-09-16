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Китайский бренд запретил серый ввоз своих автомобилей в РФ
16 сентября
Китайский бренд запретил серый ввоз своих автомобилей в РФ
«Известия»: китайский автобренд Voyah запретил...
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Китайский бренд запретил серый ввоз своих автомобилей в РФ

«Известия»: китайский автобренд Voyah запретил серые поставки в Россию

Автомобильная марка Voyah из КНР ввела запрет на экспорт своих машин через неофициальные каналы за границу, включая Россию.

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Согласно директиве головного офиса бренда, это требование касается как новых, так и подержанных машин. Уточняется, что нарушителя данного правила оштрафуют на 100 тысяч юаней за каждый экземпляр. Если выяснится, что дилер сам организовал данные продажи, то сотрудничество с ним будет прекращено.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
16.09.2024
Фото:Unsplash
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