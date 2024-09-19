Победа Ладыгина и долгожданный подиум LADA Sport ROSNEFT в SMP TCR Russia

Подведены итоги 6 этапа Российской серии кольцевых гонок

Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT 14 и 15 сентября провела успешный уик-энд на подмосковной трассе Moscow Raceway. Итогом официальных соревнований стали три трофея и важные очки, завоеванные на очередном этапе Российской серии кольцевых гонок.

Надежда на успешный уик-энд начала появляться еще в пятницу. После официальных тренировок, по результатам которой гоночные LADA Vesta показали свою скорость, состоялись квалификационные заезды, где пилоты LADA Sport ROSNEFT также числились в числе лидеров. Кирилл Ладыгин стал автором лучшего времени в классе «Супер-Продакшн».

А Иван Чубаров показал второй результат в зачетной группе SMP TCR Russia. Гоночные LADA Vesta TCR продолжают демонстрировать свою скорость на быстром круге – из 6 этапов этого года Чубаров только 1 раз квалифицировался вне ТОП-2 пилотов класса!

Отличные пятничные времена удалось реализовать в результативный финиш в субботу. Ладыгин на протяжении всей гонки сражался с Максимом Архангельским и все же оказался сильнее – есть очередная победа в этом сезоне. Командный кубок субботнего заезда в классе «Супер-Продакшн» также достался пилота LADA Sport ROSNEFT. А Иван Чубаров, сохранивший после старта вторую позицию в SMP TCR Russia до конца заезда, не подпускал преследователей на дистанцию атаки. Наградой молодому пилоту стал серебряный кубок соревнований.

Днем позже с реверсивного старта добраться до подиума пилотам LADA Sport ROSNEFT было уже намного сложнее. Однако, удалось в обоих классах набрать важные очки. Они, к примеру, позволяют LADA Sport ROSNEFT продолжить перед финальным этапом сезона сохранять за собой лидерство в Кубке России по кольцевым гонкам.

Cпортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing

С 2015 года генеральным спонсором команды LADA Sport ROSNEFT является нефтяная компания «Роснефть». Благодаря этому сотрудничеству рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing.

С 2021 года команда LADA Sport ROSNEFT на всех своих гоночных автомобиля использует именно моторное масло Rosneft Magnum Racing. Оно обеспечивает повышенную защиту и эффективность работы двигателя не только на кольцевых трассах, но и при запредельных нагрузках ралли "Шелковый путь». Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, сегодня доступны всем автомобилистам – топливо Pulsar и масло Magnum Racing можно приобрести на АЗК «Роснефть».

Кирилл Ладыгин, победитель субботней гонки в классе «Супер-Продакшн»:

– Неплохой получился этап. У нас была скорость на протяжении всего уик-энда, что показала квалификация, которую я уверенно выиграл и забрал максимум очков. Дальше нужно было все сделать правильно в субботу. У меня получилось хорошо стартовать, а на середине дистанции мы классно и, что важно, чисто поборолись с Максимом Архангельским. Жаль, не удалось добиться большего в воскресенье. После столкновения с Хондой Николая Виханского машина потеряла темп и этот заезд я, по сути, доезжал до финиша, чтобы заработать важные очки.

Завершающий сезон 2024 года этап пройдет уже 4 и 5 октября. Имена чемпионов и призеров станут известны по итогам заездов, которые пройдут на автодроме «Крепость Грозная» в столице Чеченской республики.

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