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Столичные парковки могут стать бесплатными: как эксперимент изменит тарифы

В Москве тестируют динамическое ценообразование на парковках

В Москве стартовал эксперимент по внедрению динамического ценообразования на уличных парковках. Новый тариф будет изменяться в течение дня в зависимости от заполняемости парковочных мест.

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В мэрии отметили, что на участках, где в настоящее время стоимость парковки варьируется от 380 до 600 рублей за час, возможно временное снижение тарифа, вплоть до его полной отмены в периоды низкой загрузки.

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Эксперимент проводится с понедельника и до конца сентября на улице Ильинка, Новой площади, площади Тверская Застава, в Никитском переулке и на Рождественском бульваре. По словам представителей Дептранса, если количество свободных мест будет очень мало или полностью отсутствовать, тариф останется на обычном уровне для данной зоны.

Для участия в эксперименте нужно подать заявку, получить инструкции по установке приложения и использовать его для парковки на одной из экспериментальных улиц.

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Напомним, что с 1 июля в Москве введен новый максимальный тариф на парковку, составляющий 600 рублей в час. В настоящее время в столице насчитывается 107,9 тыс. платных уличных парковочных мест, и общая сумма доходов от их использования за период с 2012 по 2023 год превысила 66,6 млрд рублей.

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Источник: «Коммерсант»

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«За рулем»
17.09.2024
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«За рулем»
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