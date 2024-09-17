Столичные парковки могут стать бесплатными: как эксперимент изменит тарифы

В Москве тестируют динамическое ценообразование на парковках

В Москве стартовал эксперимент по внедрению динамического ценообразования на уличных парковках. Новый тариф будет изменяться в течение дня в зависимости от заполняемости парковочных мест.

В мэрии отметили, что на участках, где в настоящее время стоимость парковки варьируется от 380 до 600 рублей за час, возможно временное снижение тарифа, вплоть до его полной отмены в периоды низкой загрузки.

Эксперимент проводится с понедельника и до конца сентября на улице Ильинка, Новой площади, площади Тверская Застава, в Никитском переулке и на Рождественском бульваре. По словам представителей Дептранса, если количество свободных мест будет очень мало или полностью отсутствовать, тариф останется на обычном уровне для данной зоны.

Для участия в эксперименте нужно подать заявку, получить инструкции по установке приложения и использовать его для парковки на одной из экспериментальных улиц.

Напомним, что с 1 июля в Москве введен новый максимальный тариф на парковку, составляющий 600 рублей в час. В настоящее время в столице насчитывается 107,9 тыс. платных уличных парковочных мест, и общая сумма доходов от их использования за период с 2012 по 2023 год превысила 66,6 млрд рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Коммерсант»