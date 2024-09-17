Кабмин отправил на доработку проект закона о запрете эвакуации машин инвалидов

Кабмин не поддержал инициативу о запрете на эвакуацию автомобилей инвалидов

Кабмин не поддержал инициативу о запрете на эвакуацию транспортных средств с опознавательным знаком «Инвалид» на спецстоянку за неправильную парковку. В правительстве считают, что документ требует доработки.

Инициатором проекта закона выступил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов от фракции ЛДПР. Он предлагает внести изменения в статью 27.13 Кодекса об административных правонарушениях «Задержание транспортного средства».

Согласно законопроекту, уполномоченные лица не смогут перемещать на штрафстоянку машины инвалидов. Предлагается перевозить такие транспортные средства в ближайшее место, чтобы они не мешали другим машинам и пешеходам.

В правительстве документ не поддержали, кабмин в своем отзыве указал, что процедура перемещения автомобиля в ближайшее место не предусмотрена административным законодательством и не согласуется с понятием задержания транспортного средства. В правительстве РФ полагают, что законопроект нуждается в существенной доработке, потому что в текущей трактовке может сформировать противоречивую правоприменительную практику.

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Источник: pnp.ru