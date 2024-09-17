Кабмин отправил на доработку проект закона о запрете эвакуации машин инвалидов
Кабмин не поддержал инициативу о запрете на эвакуацию транспортных средств с опознавательным знаком «Инвалид» на спецстоянку за неправильную парковку. В правительстве считают, что документ требует доработки.
Инициатором проекта закона выступил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов от фракции ЛДПР. Он предлагает внести изменения в статью 27.13 Кодекса об административных правонарушениях «Задержание транспортного средства».
Согласно законопроекту, уполномоченные лица не смогут перемещать на штрафстоянку машины инвалидов. Предлагается перевозить такие транспортные средства в ближайшее место, чтобы они не мешали другим машинам и пешеходам.
В правительстве документ не поддержали, кабмин в своем отзыве указал, что процедура перемещения автомобиля в ближайшее место не предусмотрена административным законодательством и не согласуется с понятием задержания транспортного средства. В правительстве РФ полагают, что законопроект нуждается в существенной доработке, потому что в текущей трактовке может сформировать противоречивую правоприменительную практику.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Источник: pnp.ru