В России водителей хотят предупреждать об эвакуации машин
В Госдуму планируют внести законопроект об извещении водителей, нарушивших ПДД, о возможной эвакуации их машин, рассказал автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Он пояснил, что если водитель нарушил ПДД и есть основания для принудительной эвакуации, его необходимо сначала уведомить об этом и дать возможность устранить правонарушение. При этом административный штраф нарушителю в любом случае выпишут, отметил депутат.
По его словам, подобное информирование путем звонка по телефону или через SMS легко осуществимо, поскольку все контакты есть в базах. Это позволит водителю в течение 10–15 минут добраться до своей машины. И лишь в случае игнорирования такого уведомления автомобиль эвакуируют.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Telegram-канал депутата ГД Ярослава Нилова