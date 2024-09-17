Популярный в России «китаец» обновился: известны цены
В Китае стартовали предварительные продажи обновленного кроссовера Geely Monjaro. Уточняется, что для рынка КНР автомобиль получил приставку Dongfang Yao в названии. Перевести ее можно как «Восточный солнечный свет».
У автомобиля изменились решетка радиатора, колесные диски, добавились новые оттенки кузова, переработан центральный тоннель в салоне. Как и ранее, модель будет предлагаться с тремя экранами на передней панели.
Под капотом кроссовера 2-литровый двигатель мощностью 238 л.с. и 8-ступенчатая АКП.
Предзаказы на модель принимаются по цене 170-180 тыс. юаней (2,19-2,32 млн рублей по текущему курсу).
Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь продается в России по цене Lada Vesta.
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Источник: carnewschina.com