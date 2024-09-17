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Популярный в России «китаец» обновился: известны цены

Geely начал продажи обновленного кроссовера Monjaro с тремя экранами в салоне

В Китае стартовали предварительные продажи обновленного кроссовера Geely Monjaro. Уточняется, что для рынка КНР автомобиль получил приставку Dongfang Yao в названии. Перевести ее можно как «Восточный солнечный свет».

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4,7-метровый седан по цене маленького кроссовера! — Чанган или Ливэн?

У автомобиля изменились решетка радиатора, колесные диски, добавились новые оттенки кузова, переработан центральный тоннель в салоне. Как и ранее, модель будет предлагаться с тремя экранами на передней панели.

Geely Monjaro 2024
Geely Monjaro 2024

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Под капотом кроссовера 2-литровый двигатель мощностью 238 л.с. и 8-ступенчатая АКП.

Предзаказы на модель принимаются по цене 170-180 тыс. юаней (2,19-2,32 млн рублей по текущему курсу).

Geely Monjaro 2024
Geely Monjaro 2024

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь продается в России по цене Lada Vesta.

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Источник: carnewschina.com

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
17.09.2024
Фото:CarNewsChina
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