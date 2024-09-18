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Мы знаем, как едет отечественный автомобиль с системой курсовой устойчивости ESC

Эксперты протестировали Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC

Отечественный автомобиль Lada Vesta оснастили системой курсовой устойчивости ESC, и эксперты уже ее протестировали. Инженеры завода «прогнали» все модификации, включая седаны и универсалы как с механикой, так и с вариатором. Получилось хорошо, осталось проверить, как ведет себя ESC на снегу и льду.

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Что касается грунтового покрытия Lada Vesta с ESC едет достаточно надежно и стабильно – система корректно настроена и не позволяет глубоких скольжений. Но скоростной порог не для экстремальных скоростей – система ESC автоматически включается уже на 57 км/ч.

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Напомним, что вместе с ESC у «Весты» появились сопутствующие опции: предотвращение откатывания на подъемах, функция brake-assist – она максимально поднимает давление в тормозной системе во время экстренного торможения, и автоматически включает «аварийку». Правда, во время управления Lada Vesta иногда хочется немного приглушить звук двигателя объемом 1,8 Evo из-за того, что уж очень он «рычит» на высоких оборотах.

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Источник: auto.mail.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АвтоВАЗ
Количество просмотров 2
18.09.2024
Фото:АвтоВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-54