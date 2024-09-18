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Искусственный интеллект или шпион? Юрист объяснил, законна ли прослушка в авто

Юрист Кваша указал на незаконность установки системы прослушивания в автомобиле

Без согласия водителя или пассажира любые попытки записать разговор в машине будут незаконными. Об этом заявил юрист Игорь Кваша.

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Комментируя новость о том, что Ford намерен запатентовать систему прослушивания разговоров в автомобиле, юрист подчеркивает, что установка прослушки независимо от того, в какой стране это происходит, будет расцениваться как посягательство на личную жизнь.

«Любая прослушка в любой стране, будь то Америка или Россия, без согласия гражданина незаконна. Если программа, установленная в машине Ford, может это делать, то она должна получить согласие водителя и других лиц, запись разговоров которых будет вестись и передаваться в маркетинговые агентства. Без их ведома это делать нельзя. Это нарушение закона, частной жизни», – констатирует эксперт.

Кваша напомнил, что подобные системы записи голоса есть и в России, обычно их применяют в смартфонах.

«Нельзя утверждать, что ваш смартфон постоянно снимает информацию о тех голосовых звуках, которые происходят в зоне его досягаемости. Программа запускается тогда, когда вы на это указываете. Например, запускаете “Сири” или “Алису”. С этого момента происходит запись и передача информации, которую вы озвучили», – объясняет юрист.

Даже если речь идет о частном разговоре, который планируется использовать в рекламных целях, в обязательном порядке необходимо согласовывать запись с пользователем, причем такие разрешения оформляются в письменном виде, подытожил Кваша.

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Напомним, компания Ford планирует запатентовать систему прослушивания разговоров в автомобиле для использования информации в рекламных целях. Кроме доступа к разговорам, системе будет доступен пункт назначения автомобиля, данные GPS, идентификация конкретного водителя или пассажира.

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Источник: transport-news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 42
18.09.2024
Фото:freepik / freepik
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