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Защитить или навредить? Почему иногда не стоит покрывать машину бронепленкой

Автоэксперты рассказали о плюсах и минусах бронепленки для автомобиля

Срок службы бронепленки на автомобиле составляет примерно пять лет, но может прослужить и дольше, все зависит от качества материала и технологии ее нанесения. Об этом рассказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев.

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«На срок службы влияет и характер эксплуатации автомобиля», – уточнил эксперт.

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В то же время директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов подчеркнул, что бронепленка может служить до 10 лет, при этом в сервисах нет регламента по ее замене.

«Мы не рекомендуем менять пленку, если она выполняет свои свойства и выглядит презентабельно», – объяснил специалист.

Директор компании «Автосвита» Мария Посеницкая уточнила, что это достаточно дорогая процедура, поэтому она будет рентабельной только в том случае, если лобовое стекло машины будет стоить дороже.

«Пленку наносят, как правило, на фары, передний бампер и передние крылья автомобиля, однако встречаются случаи, когда автовладельцы могут наносить ее на лобовое стекло, но такое решение не всегда правильное», – подчеркивает специалист.

Посеницкая рекомендует заменять стекла среднего ценового сегмента по мере их износа. Более дорогие пленки отличаются большей плотностью, у них отличное сопротивление механическим повреждениям, такая пленка регенерируется и поддается полировке если нужно восстановить привлекательный внешний вид, уточняют эксперты.

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По словам Евтеева, обычно плотную пленку используют для автомобилей с белым кузовом. При этом он предостерег от использования дешевых ПВХ-пленок, дело в том, что срок их службы всего два года, и есть сложности при их демонтаже, потому что известны случаи с повреждением лакокрасочного покрытия.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
18.09.2024
Фото:freepik / freepik
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