Известны цены на Lada Vesta с ESC и новыми функциями

Цена Lada Vesta c системой курсовой устойчивости ESC — от 1 525 000 рублей

В Сети появились цены на автомобили семейства Lada Vesta c ESC (системой курсовой устойчивости) и некоторыми другими функциями, которые были утрачены АВТОВАЗом под санкционным давлением, а теперь возвращены.

Источник сообщает, что седан в базовой версии Comfort с мотором 1.6 (106 л.с.) и МКП стоит 1 525 000 рублей. Та же комплектация, но двигатель 1.8 литра (122 л.с.) и вариатор - 1 600 000 рублей. Судя по приложенному фото слайда презентации, универсал SW с этими силовыми агрегатами обойдется в суммы от 1 655 999 и от 1 730 000 рублей.

ESC была одной из множества систем, которыми обладала ижевская Веста, но утеряла обновленная, перезапущенная в Тольятти в 2023 году

Если говорить о топ-версиях с самым богатым списком функций, то седаны в комплектации Techno, в зависимости от силового агрегата, будут стоить от 1 885 000 и 1 960 000 рублей. А самые дорогие в линейке кросс-универсалы SW Cross – 2 116 000 и 2 191 000 рублей.

Что же за функции, помимо ESC, вернул АВТОВАЗ? Сообщается, что возвращены боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории, электроскладывание зеркал, датчики дождя и света, контроль «слепых зон», подсветка поворотов, обогрев форсунок омывателя лобового стекла, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом Auto.

Эти функции, в зависимости от комплектации, добавлены в три верхних комплектации (во все, кроме Comfort) – Life, Enjoy и Techno.

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Источник: Российская газета