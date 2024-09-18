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Водитель элитного спорткара погиб на месте: подробности смертельного ДТП

Турист из Санкт-Петербурга на спорткаре погиб в аварии на Алтае

В Кош-Агачском районе Республики Алтай в ДТП погиб автотурист. 17 сентября около 17:55 часов на 900-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» 38-летний житель Санкт-Петербурга, двигаясь на автомобиле BMW M8, со стороны села Ташанта в сторону села Кош-Агач, не справился с управлением и съехал в кювет.

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Водитель скончался на месте. Уточняется, что мужчина прибыл на Алтай 15 сентября в компании автотуристов из Петербурга. Они планировали проехать по Чуйскому тракту на элитных спорткарах. Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
18.09.2024
Фото:МВД Медиа
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