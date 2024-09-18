Специально для России: мы знаем, как выглядит популярный кроссовер после обновления

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В Сети показали рестайлинговую версию кроссовера Omoda C5 для рынка России

Представительство китайского производителя в России Omoda опубликовало официальный тизер обновленного кроссовера C5. Первое изображение модели появилось в Telegram-канале компании.

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Отмечается, что премьера обновленной Omoda C5 запланирована на октябрь 2024 года. Ожидается, что кроссовер после рестайлинга получит ряд изменений.

Судя по изображению, у автомобиля немного видоизменена передняя часть кузова – решетка радиатора выглядит более компактной, есть тонкие дневные ходовые огни. Модернизированный кроссовер в целом повторяет стиль Omoda C7, премьера которого состоялась весной. Не исключено, что старт продаж состоится в 2025 году.

Omoda C5
Omoda C5

Напомним, автомобиль Омодa с передним приводом оснащен вариатором, а полноприводные версии – семиступенчатым роботом DCT с мокрыми сцеплениями.

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Omoda C5 – удобный, практичный и современный кроссовер, в списке опций – богатый набор «теплых» опций: электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев руля, зеркал и сидений (спереди и сзади). Причем все отлично функционирует в российских условиях.

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Источник: t.me/omodarussia

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Светлана Тарасенко
Фото:Omoda
Количество просмотров 1
18.09.2024
Фото:Omoda
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