УАЗы с двигателем Chevrolet – вот что известно об этих машинах

Эксперт «За рулем» рассказал о версии УАЗа с мотором V6 рабочим объемом 4,3 л

Советский УАЗ-3151 экспортировался в десятки стран по всему миру и во многих местах на нашей планете стал надежным помощником в самых разных делах - от сельского хозяйства и спорта до армейских задач. Многие дистрибьюторы значительно модифицировали УАЗы под запросы местного рынка – об этих интересных машинах рассказывает обозреватель «За рулем» Сергей Канунников.

Может показаться невероятным, но определенную популярность наш уазик сыскал даже в такой богатой собственными машинами стране, как США. Вот что известно об американской модификации УАЗ-3151.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Удивительный проект доработки УАЗ во второй половине 1990-х годов затеяла некая фирма UAZ of America из штата Вирджиния. УАЗ-31512 перекрасили, крышу оставили мягкой, но использовали более современную ткань. Автомобиль оснастили модными колесами с хорошими шинами.

Но главное, американский УАЗ получил мотор V6 рабочим объемом 4,3 л мощностью 184 л.с. В России этот двигатель узнали благодаря Chevrolet Blazer, который собирали на заводе в Елабуге.

В США вместе с мощным мотором планировали устанавливать пятиступенчатую коробку передач Borg Warner и дисковые тормоза. В рекламных проспектах анонсировалось и множество внедорожных аксессуаров. Романтический проект по продвижению «козлика» на американский рынок, разумеется, быстро закрылся.

UAZ of America получил V6 от Chevrolet Blazer

А жаль! С другой стороны, подобных проектов было несколько, а были – и совершенно иные, но тоже на базе ульяновских внедорожников. Смотрим на УАЗы со всех концов света!