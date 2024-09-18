Новый китайский кроссовер скоро появится в России: известны цены
«Автостат»: новый кроссовер Geely Cityray будет стоить в РФ от 2,9 млн рублей
Новый кроссовер Geely Cityray, который скоро ожидают в России, будет стоить от 2,9 до 3,2 млн рублей, рассказал глава пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев. Он пояснил, что именно этот ценовой интервал разделяет два уже присутствующих на рынке кроссовера бренда Geely: Coolray и Atlas.
В РФ привезут переднеприводную версию кроссовера с 1,5-литровым бензиновым ДВС.
Конкурентами нового Cityray станут уже популярные в России кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max и Changan CS55 Plus.
Geely Cityray
Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь продается в России по цене Lada Vesta.
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Источник: «Автостат»
Фото:Geely
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18.09.2024
Фото:Geely
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