Автомобили стали угонять реже — что случилось?

В Москве зафиксировали снижение краж и угонов автомобилей на 20% с начала года

Количество краж и угонов автомобилей в Москве с начала 2024 года сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой статистикой поделились в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Краж и угонов автомобилей в Москве стало на 20% меньше. За первые восемь месяцев 2024 года зафиксировали 380 случаев. Это на 90 меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время в Москве функционирует 3,8 тыс. камер фотовидеофиксации, задействованные при поиске пропавших машин. В частности, комплекс контроля дорожного движения «Стрелка» фиксирует превышение скорости, распознает нарушение требований знаков и разметки, а также помогает при розыске угнанного транспорта.

«Благодаря комплексам фотовидеофиксации ЦОДД число краж и угонов в столице значительно снизилось. С 2012 года таких инцидентов стало меньше в 19 раз. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делать Москву безопаснее для всех участников дорожного движения», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Ранее стало известно, что в России в рамках законодательства создадут базу данных с оцифрованной информацией обо всех транспортных средствах, передвигающихся по платным трассам страны.

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Источник: mskagency.ru