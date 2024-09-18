Названы самые интересные автомобили для россиян

«Автотека»: Hyundai Solaris стал самым запрашиваемым авто с пробегом в 2024 году

Седан Hyundai Solaris стал самым запрашиваемым автомобилем с пробегом у россиян в текущем году по данным свежего исследования экспертов сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито) «Автотека».

На этот автомобиль за восемь месяцев текущего года пришлось 2,93% запросов. Далее следует Lada Granta с результатом 2,66% запросов. На третьем месте Kia Rio (2,64%). В первую пятерку также вошли Ford Focus и Lada Priora (2,4% и 2,07% запросов соответственно).

Hyundai Solaris

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Прайм»