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Названы самые доступные автомобили с автоматом в России

Седан Lada Granta возглавил топ самых дешевых машин с АКП в России

Ресурс Autonews.ru составил перечень самых дешевых автомобилей на российском рынке, которые продаются с классической автоматической коробкой передач.

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Lada Granta

Lada Granta
Lada Granta

Самая доступная машина с классическим автоматом в России. Она оснащена японской АКП Jatco, которая применялась еще до введения санкций. Под капотом автомобиля мотор 1,6 л, мощностью 98 л.с.

Цена начингается от 1 298 000 руб.

Geely Emgrand

Geely Emgrand
Geely Emgrand

Мотор Volvo, тишина в салоне, цена от 3 млн рублей – пожалуй, лучший седан из Китая

Этот китайский седан появился у российских дилеров в конце минувшего года и доступен начиная с комплектации Comfort. В оснащение седана входит климат-контроль, датчики парковки и 8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Автомобиль оснащен полуторалитровым мотором мощностью 122 л.с. Цена на седан стартует от 2 269 990 руб. (без учета прямой выгоды).

Belgee X70

Belgee X70
Belgee X70

Модель доступна исключительно в переднеприводной версии с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и классической 6-ступенчатой АКП. Цена начинается от 2 634 990 руб.

Solaris HC

Solaris HC
Solaris HC

Данный кроссовер, ранее известный как Hyundai Creta, теперь выпускается на заводе в Санкт-Петербурге под новым брендом. Модель предлагается с передним и полным приводом в трех исполнениях и оснащена климат-контролем, камерой заднего вида и датчиком дождя. Автомобиль оснащен мотором 1,6 л мощностью 123 л.с. Цена начинается от 2 597 000 руб.

Changan CS75 Plus

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus

Среднеразмерный кроссовер Changan CS75 Plus сопоставим по размерам с Skoda Karoq или Volkswagen Tiguan и поступил на российский рынок летом 2023 года. Автомобиль на отечественном рынке доступен в одной комплектации c 1,5-литровым двигателем и шестиступенчатым автоматом. Цена начинается от 2 849 900 руб.

VGV U70 Pro

VGV U70 Pro
VGV U70 Pro

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Кроссовер предлагается в России в версии с 6-ступенчатой АКП начиная с комплектации Lifestyle, как в пятиместном, так и в семиместном исполнении. Под капотом полуторалитровый двигатель мощностью 143 л.с. Цена стартует от 2 399 900 руб.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперьд оступен в России по цене Lada Vesta.

Lada Granta
Geely Emgrand
Belgee X70
Solaris HC
Changan CS75 Plus
VGV U70 Pro

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 4
18.09.2024
Фото:freepik / standert
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