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На Lada Vesta вернулась утраченная светотехника

Lada Vesta теперь оснащается российскими светодиодными противотуманными фарами

На Весте после очередного обновления появилась не только система стабилизации, но и некоторые новые или временно отсутствовавшие функции и системы.

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Например, светодиодные противотуманные фары. Они расширяют пучок света на 25° в обе стороны и умеют подсвечивать повороты.

Кстати, противотуманки теперь российского производства, делают их в городе Димитровград.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Вы спросите, а почему раньше-то не было, неужели так сложно их делать? Представляете, в России невозможно купить заводу светодиодные фары.

Поэтому все это затянулось на такое долгое время. Хорошо, что теперь они появились.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ и «За рулем»
Количество просмотров 3
19.09.2024
Фото:АВТОВАЗ и «За рулем»
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