На Lada Vesta вернулась утраченная светотехника
На Весте после очередного обновления появилась не только система стабилизации, но и некоторые новые или временно отсутствовавшие функции и системы.
Например, светодиодные противотуманные фары. Они расширяют пучок света на 25° в обе стороны и умеют подсвечивать повороты.
Кстати, противотуманки теперь российского производства, делают их в городе Димитровград.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
– Вы спросите, а почему раньше-то не было, неужели так сложно их делать? Представляете, в России невозможно купить заводу светодиодные фары.
Поэтому все это затянулось на такое долгое время. Хорошо, что теперь они появились.
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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram