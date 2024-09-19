На Lada Vesta вернулась утраченная светотехника

Lada Vesta теперь оснащается российскими светодиодными противотуманными фарами

На Весте после очередного обновления появилась не только система стабилизации, но и некоторые новые или временно отсутствовавшие функции и системы.

Например, светодиодные противотуманные фары. Они расширяют пучок света на 25° в обе стороны и умеют подсвечивать повороты.

Кстати, противотуманки теперь российского производства, делают их в городе Димитровград.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Вы спросите, а почему раньше-то не было, неужели так сложно их делать? Представляете, в России невозможно купить заводу светодиодные фары.

Поэтому все это затянулось на такое долгое время. Хорошо, что теперь они появились.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram