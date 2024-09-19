В России могут смягчить требования к тонировке автомобилей: внесен законопроект

В Госдуме хотят отменить запрет на тонировку передних боковых стекол автомобиля

Тонировка передних стекол в автомобиле положительным образом скажется на комфорте и безопасности автовладельцев. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов.

Он выступил с инициативой отменить тотальный запрет на нанесение темной пленки на передние стекла транспортного средства. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

«Сегодня будет рассмотрен наш законопроект, который позволяет тонировать передние и боковые стекла. Мы все равно этого добьемся. Наши южные регионы этого ждут», – уточнил парламентарий.

По словам Нилова, эта мера позволит автомобилистам «получить больше свободы в выборе тонировки», значительно повысит комфорт и безопасность. Депутат выразил надежду, что автовладельцы «могут надеяться на изменения в законодательстве, которые сделают их жизнь проще». Нилов уточнил, что не идет речи о снятии запрета на затемнение лобового стекла.

Напомним, согласно ГОСТу светопропускаемость ветрового стекла и передних боковых стекол автомобиля должна составлять не менее 70%. За нарушение этого норматива автовладельцу грозит штраф в размере 500 рублей.

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Источник: quto.ru