Флагманский спорткар получил коллекционную версию – выпустят всего 200 экземпляров

За Mercedes-AMG GT 63 Pro из лимитированной серии попросят 33 млн рублей

Mercedes представил самый мощный и самый дорогой в линейке спортивных купе Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic. Модель оснащена двигателем битурбо V8 объемом 4,0 л, мощностью 612 л.с. и 850 Нм. Такое спорткупе выйдет лимитированной серией всего в 200 экземпляров.

Ливрея автомобиля отсылает к стилю машин Mercedes-AMG в Формуле-1 – кузов черного цвета с бирюзовыми элементами. Цена составляет 328 тысяч евро (33,3 млн рублей по актуальному курсу). Это на 30 тысяч евро (3 млн рублей) дороже, чем предыдущая 585-сильная версия.

Кроме брутального внешнего вида, автомобиль отличают композитные тормоза, карбоновый пакет и спортивные шины Michelin Pilot Sport Cup 2R. В салоне – сиденья AMG Performance с комбинированной отделкой из наппы и микрофибры, аудиосистема Burmester High-End 3D Surround Sound с 15 динамиками, комплекс телеметрии AMG Track Pace. В оснащении есть противоугонный комплекс Guard 360° и чехол-тент с фланелевой изнанкой.

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Источник: carscoops.com