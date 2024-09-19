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Экономическая целесообразность: госкорпорация выкупила долю у автоконцерна

Максим Соколов: «Ростех» снова стал акционером АВТОВАЗа, вернув 32,3% акций

Государственная корпорация «Ростех» вернула пакет 32,3% акций отечественного производителя АВТОВАЗ посредством опциона на право обратного выкупа. Остальная доля принадлежит институту НАМИ. Об этом сообщил президент автоконцерна Максим Соколов.

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«Когда "Ростех" выходил из состава акционеров АВТОВАЗа, сделка предусматривала опцион на право обратного выкупа. Спустя два года корпорация этим правом воспользовалась и вернула 32,3% акций. Зачем? Два года назад ситуация была одна, сегодня она другая. Все меняется стремительно. Если "Ростех" вернулся в состав акционеров национального автопроизводителя, значит, для этого есть резоны, как политические, так и экономические», – объяснил глава АВТОВАЗа.

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Представитель «Ростеха» подтвердил факт сделки, но воздержался от комментариев.

До конца 2021 года АВТОВАЗ контролировался через нидерландское Alliance Rostec Auto B.V. – это совместное предприятие «Ростеха» (32,3%) и французской компании Renault Group (67,7%). В конце 2021 года СП перешло под российскую юрисдикцию как ООО «Лада Авто Холдинг», распределение долей в котором у «Ростеха» и Renault сохранилось: сейчас ООО переименовано в «Авто холдинг».

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Источник: rbc.ru

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