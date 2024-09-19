Экономическая целесообразность: госкорпорация выкупила долю у автоконцерна

Максим Соколов: «Ростех» снова стал акционером АВТОВАЗа, вернув 32,3% акций

Государственная корпорация «Ростех» вернула пакет 32,3% акций отечественного производителя АВТОВАЗ посредством опциона на право обратного выкупа. Остальная доля принадлежит институту НАМИ. Об этом сообщил президент автоконцерна Максим Соколов.

«Когда "Ростех" выходил из состава акционеров АВТОВАЗа, сделка предусматривала опцион на право обратного выкупа. Спустя два года корпорация этим правом воспользовалась и вернула 32,3% акций. Зачем? Два года назад ситуация была одна, сегодня она другая. Все меняется стремительно. Если "Ростех" вернулся в состав акционеров национального автопроизводителя, значит, для этого есть резоны, как политические, так и экономические», – объяснил глава АВТОВАЗа.

Представитель «Ростеха» подтвердил факт сделки, но воздержался от комментариев.

До конца 2021 года АВТОВАЗ контролировался через нидерландское Alliance Rostec Auto B.V. – это совместное предприятие «Ростеха» (32,3%) и французской компании Renault Group (67,7%). В конце 2021 года СП перешло под российскую юрисдикцию как ООО «Лада Авто Холдинг», распределение долей в котором у «Ростеха» и Renault сохранилось: сейчас ООО переименовано в «Авто холдинг».

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Источник: rbc.ru