Автомобиль Lada Aura упростят для работы в такси
Глава АВТОВАЗа Соколов: Появится дешевая версия Lada Aura для работы в такси
АВТОВАЗ работает над созданием версии автомобиля Lada Aura для работы в такси, рассказал глава предприятия Максим Соколов. Планируется выпуск упрощенной и более дешевой версии Lada Aura.
«В ней будет не такая дорогая отделка салона и другая аудиосистема. В остальном это будет тот же самый автомобиль, ведь он же должен ехать, а не "шашечки"», – сказал глава АВТОВАЗа.
По планам темп выпуска Aura в будущем году составит 2,5 автомобиля в час и может быть увеличен до 5 машин в час. Это будет возможно при изменении законодательства о госзакупках в части обеспечения максимального приоритета для локализованных машин.
Lada Aura
Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.
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Источник: РБК
19.09.2024
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Отзывы о LADA Vesta ()
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
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