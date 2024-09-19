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Автомобиль Lada Aura упростят для работы в такси

Глава АВТОВАЗа Соколов: Появится дешевая версия Lada Aura для работы в такси

АВТОВАЗ работает над созданием версии автомобиля Lada Aura для работы в такси, рассказал глава предприятия Максим Соколов. Планируется выпуск упрощенной и более дешевой версии Lada Aura.

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«В ней будет не такая дорогая отделка салона и другая аудиосистема. В остальном это будет тот же самый автомобиль, ведь он же должен ехать, а не "шашечки"», – сказал глава АВТОВАЗа.

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

По планам темп выпуска Aura в будущем году составит 2,5 автомобиля в час и может быть увеличен до 5 машин в час. Это будет возможно при изменении законодательства о госзакупках в части обеспечения максимального приоритета для локализованных машин.

Lada Aura
Lada Aura

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: РБК

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
19.09.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-54