Автомобиль Lada Aura упростят для работы в такси

Глава АВТОВАЗа Соколов: Появится дешевая версия Lada Aura для работы в такси

АВТОВАЗ работает над созданием версии автомобиля Lada Aura для работы в такси, рассказал глава предприятия Максим Соколов. Планируется выпуск упрощенной и более дешевой версии Lada Aura.

«В ней будет не такая дорогая отделка салона и другая аудиосистема. В остальном это будет тот же самый автомобиль, ведь он же должен ехать, а не "шашечки"», – сказал глава АВТОВАЗа.

По планам темп выпуска Aura в будущем году составит 2,5 автомобиля в час и может быть увеличен до 5 машин в час. Это будет возможно при изменении законодательства о госзакупках в части обеспечения максимального приоритета для локализованных машин.

Lada Aura

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: РБК