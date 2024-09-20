Эксперты оценили безопасность новой Toyota Camry

Новая Toyota Camry получила пять звезд безопасности в краш-тесте C-NCAP

В Китае независимая организация C-NCAP, выступающая аналогом европейского EuroNCAP, проверила безопасность бизнес-седана Toyota Camry, который сейчас доступен в России по схеме параллельного импорта.

Toyota Camry

Эксперты оценили защиту водителя и пассажиров у этого автомобиля в 89,21%, а пешеходов – в 80,46%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 93,02%. Всего автомобиль заработал пять звезд безопасности.

При всех видах столкновений японский седан, который собирают в Китае, продемонстрировал высокий уровень защиты водителя и пассажиров. Уточняется, что для пешеходов наиболее опасны боковые стойки и область капота.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: C-NCAP