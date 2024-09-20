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Эксперты оценили безопасность новой Toyota Camry

Новая Toyota Camry получила пять звезд безопасности в краш-тесте C-NCAP

В Китае независимая организация C-NCAP, выступающая аналогом европейского EuroNCAP, проверила безопасность бизнес-седана Toyota Camry, который сейчас доступен в России по схеме параллельного импорта.

Toyota Camry
Toyota Camry
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Эксперты оценили защиту водителя и пассажиров у этого автомобиля в 89,21%, а пешеходов – в 80,46%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 93,02%. Всего автомобиль заработал пять звезд безопасности.

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

При всех видах столкновений японский седан, который собирают в Китае, продемонстрировал высокий уровень защиты водителя и пассажиров. Уточняется, что для пешеходов наиболее опасны боковые стойки и область капота.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: C-NCAP

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 3
20.09.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-12