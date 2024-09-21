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Невероятно, но патент на подушку безопасности для авто оформил пластический хирург

Стало известно, кто и когда придумал подушку безопасности для автомобиля

Основатель одной из самых известных в США клиник пластической хирургии Клэр Смит вошел в историю не как специалист в области красоты, а как человек, запатентовавший подушку безопасности. Дело в том, что еще в 20-е годы прошлого столетия доктор Смит был в авангарде тех, кто задался вопросом безопасности водителя.

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Как человек изобретательный, он задумался о том, как защитить водителя и пассажиров от удара о жесткий руль и переднюю панель. Сначала он попробовал использовать материал, напоминающий обычную губку, но желаемого эффекта не удалось добиться. Следующей стала тканевая подушка, наполненная воздухом. Осталось придумать, как ее мгновенно накачать спасительным газом.

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Помог опыт военной службы. Смит вспомнил случай, как однажды из боевой торпеды, накрытой брезентом перед загрузкой на корабль, вышел заряд сжатого воздуха. В результате плотная ткань мгновенно превратилась в огромный шар. Смит понял, что это то, что надо, и всего через несколько месяцев представил действующую модель надувной подушки безопасности. А уже 5 августа 1952 года подал заявку на патент.

Источник: auto.mail.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
21.09.2024
Фото:Wikimedia
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