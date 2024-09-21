Невероятно, но патент на подушку безопасности для авто оформил пластический хирург

Стало известно, кто и когда придумал подушку безопасности для автомобиля

Основатель одной из самых известных в США клиник пластической хирургии Клэр Смит вошел в историю не как специалист в области красоты, а как человек, запатентовавший подушку безопасности. Дело в том, что еще в 20-е годы прошлого столетия доктор Смит был в авангарде тех, кто задался вопросом безопасности водителя.

Как человек изобретательный, он задумался о том, как защитить водителя и пассажиров от удара о жесткий руль и переднюю панель. Сначала он попробовал использовать материал, напоминающий обычную губку, но желаемого эффекта не удалось добиться. Следующей стала тканевая подушка, наполненная воздухом. Осталось придумать, как ее мгновенно накачать спасительным газом.

Помог опыт военной службы. Смит вспомнил случай, как однажды из боевой торпеды, накрытой брезентом перед загрузкой на корабль, вышел заряд сжатого воздуха. В результате плотная ткань мгновенно превратилась в огромный шар. Смит понял, что это то, что надо, и всего через несколько месяцев представил действующую модель надувной подушки безопасности. А уже 5 августа 1952 года подал заявку на патент.

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Источник: auto.mail.ru