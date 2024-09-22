Китайские автомобили в России: какие рекорды ждут нас в 2024 году?
По данным агентства «Автостат», за первые восемь месяцев 2024 года в России было продано 591 тыс. новых легковых автомобилей китайских брендов, что уже превышает итоговые продажи за весь 2023 год, когда «китайцев» реализовали почти 544 тысячи.
Две марки, Haval и Chery, преодолели рубеж в 100 тысяч проданных автомобилей: Haval — 116,7 тысячи, Chery — 102,1 тысячи.
В сентябре к ним присоединится Geely, у которой за восемь месяцев продажи составили 96,7 тысячи автомобилей, а к концу года к лидерам подтянется Changan с результатом 71,5 тысячи.
Другие китайские бренды реализовали менее 40 тысяч единиц, и их возможность войти в «клуб 100» откладывается на следующий год.
Согласно прогнозам, общий объем продаж новых легковых автомобилей китайских марок в 2024 году составит 900 тысяч штук, что станет новым рекордом.
Напомним, с 2021 года автопроизводители из Китая постоянно устанавливают рыночные рекорды в России.
В Россию продолжают приходить новенькие китайские бренды: так недавно заявил о себе Knewstar, а чуть ранее - Soueast.
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Источник: «Автостат»