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Китайские автомобили в России: какие рекорды ждут нас в 2024 году?
«Автостат»: в 2024 году в России продадут 900...

Китайские автомобили в России: какие рекорды ждут нас в 2024 году?

«Автостат»: в 2024 году в России продадут 900 тысяч автомобилей китайских марок

По данным агентства «Автостат», за первые восемь месяцев 2024 года в России было продано 591 тыс. новых легковых автомобилей китайских брендов, что уже превышает итоговые продажи за весь 2023 год, когда «китайцев» реализовали почти 544 тысячи.

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Две марки, Haval и Chery, преодолели рубеж в 100 тысяч проданных автомобилей: Haval — 116,7 тысячи, Chery — 102,1 тысячи.

В сентябре к ним присоединится Geely, у которой за восемь месяцев продажи составили 96,7 тысячи автомобилей, а к концу года к лидерам подтянется Changan с результатом 71,5 тысячи.

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Другие китайские бренды реализовали менее 40 тысяч единиц, и их возможность войти в «клуб 100» откладывается на следующий год.

Согласно прогнозам, общий объем продаж новых легковых автомобилей китайских марок в 2024 году составит 900 тысяч штук, что станет новым рекордом.

Напомним, с 2021 года автопроизводители из Китая постоянно устанавливают рыночные рекорды в России.

В Россию продолжают приходить новенькие китайские бренды: так недавно заявил о себе Knewstar, а чуть ранее - Soueast.

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Источник: «Автостат»

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Алексеева Елена
22.09.2024
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