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Обновленный Jaecoo J7 получил полезные функции

Обновленный кроссовер Jaecoo J7 для России: первые фото новинки

Jaecoo J7 в процессе рестайлинга получил обновленный интерьер, расширенное багажное пространство, встроенный видеорегистратор и дистанционное управление, а также систему полного привода Torque Vectoring.

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Обновленный кроссовер Jaecoo J7
Обновленный кроссовер Jaecoo J7

Кроссовер доступен в четырех комплектациях (с передним и полным приводом), оснащенных 1,6-литровым турбированным двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Переднеприводные версии предлагают два варианта мощности: 150 л.с. (Urban и Lifestyle 150) и 186 л.с. (Lifestyle и Ultimate).

В полноприводном исполнении автомобиль агрегатируется мотором мощностью 150 л.с. для комплектации Active 150 и 186 л.с. для Active, Supreme и новой Supreme-V.

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Стартовая версия Urban включает электропривод зеркал, бесключевой доступ, запуск с кнопки, круиз-контроль и мультимедийную систему. Более богатые комплектации, такие как Supreme-V, предлагают проекционный HUD-дисплей, голосовое управление, адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения о столкновении.

За проходимость на бездорожье в Supreme-V теперь отвечает не только стандартная система ARDIS, но и Torque Vectoring с двумя муфтами на полуосях, позволяющими перераспределять крутящий момент. Также в этой комплектации имеется встроенный видеорегистратор.

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Новая функция Jaecoo Connect предоставляет телематические возможности, такие как удаленный запуск двигателя и активация климат-контроля. С помощью нее можно открыть или закрыть багажник. Система интегрирована с Яндекс-Навигатором и VK-музыкой, позволяя пользователям получать информацию о погоде и подключать игры и социальные сети. При желании можно подключить игровой джойстик.

Вчера на российском рынке представили новую марку автомобиля – Knewstar. Она привезла в Россию спортивный кроссовер 001.

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Источник: Jaecoo

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Алексеева Елена
Количество просмотров 2
20.09.2024
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