249 л.с., 2,5 л: в Россию приехал новый большой уникальный «японец»

В РФ появилась в продаже премиальная новая копия Toyota Highlander за ₽6,38 млн

Дилер привез в Россию японский полноразмерный кроссовер Toyota Crown Kluger по цене 6 380 000 руб. согласно предложению частного дилера из Приморского края на одном из сайтов объявлений.

Автомобиль предлагается в версии с гибридным двигателем объемом 2,5 литра и общей мощностью 249 л.с. Автомобиль продается с полным приводом и АКП.

Toyota Crown Kluger

Toyota Crown Kluger представляет собой особую версию известного в России Toyota Highlander для рынка Китая. Он длиннее на 50 мм. Салон отделан более качественными материалами. Данный автомобиль был представлен в начале текущего года.

Toyota Crown Kluger

Toyota Crown Kluger

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru