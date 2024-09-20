#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые выносливые машины с пробегом дешевле 2,3 млн рублей
20 сентября
Названы самые выносливые машины с пробегом дешевле 2,3 млн рублей
Эксперты HotCars назвали десять лучших...
Лишение прав и пересдача экзамена на вождение – за что накажет ГАИ
20 сентября
Лишение прав и пересдача экзамена на вождение – за что накажет ГАИ
Эксперт Сажин: Ужесточение штрафа за отказ...
Toyota Crown Kluger
20 сентября
249 л.с., 2,5 л: в Россию приехал новый большой уникальный «японец»
В РФ появилась в продаже премиальная новая...

249 л.с., 2,5 л: в Россию приехал новый большой уникальный «японец»

В РФ появилась в продаже премиальная новая копия Toyota Highlander за ₽6,38 млн

Дилер привез в Россию японский полноразмерный кроссовер Toyota Crown Kluger по цене 6 380 000 руб. согласно предложению частного дилера из Приморского края на одном из сайтов объявлений.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Бренд, цена, масса? – что важнее при выборе батареи

Автомобиль предлагается в версии с гибридным двигателем объемом 2,5 литра и общей мощностью 249 л.с. Автомобиль продается с полным приводом и АКП.

Toyota Crown Kluger
Toyota Crown Kluger

Toyota Crown Kluger представляет собой особую версию известного в России Toyota Highlander для рынка Китая. Он длиннее на 50 мм. Салон отделан более качественными материалами. Данный автомобиль был представлен в начале текущего года.

Toyota Crown Kluger
Toyota Crown Kluger
Toyota Crown Kluger
Toyota Crown Kluger

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:DongCheDi
20.09.2024
Фото:DongCheDi
Поделиться:
Оцените материал:
0