Как можно испортить автомобиль на мойка самообслуживания
Пользование мойкой самообслуживания может привести к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля, рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский.
«При использовании сильных щеток или наждачной губки на мойках самообслуживания можно случайно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, если в них есть песок или другие абразивные частицы», – сообщил он.
Также вода, используемая на таких мойках, может быть жесткой или содержать примеси, что может привести к образованию накипи на нагревательных элементах и другим повреждениям.
Также чрезмерное давление воды может повредить уплотнители, патрубки и резинки, что может привести к утечкам и прочим неисправностям.
После посещений моек может остаться грязь в труднодоступных местах, например вокруг тормозных суппортов, что может привести к коррозии.
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Источник: «Российская газета»