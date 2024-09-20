Как можно испортить автомобиль на мойка самообслуживания

Эксперт Боярский: На мойке самообслуживания есть риск повредить краску машины

Пользование мойкой самообслуживания может привести к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля, рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский.

«При использовании сильных щеток или наждачной губки на мойках самообслуживания можно случайно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, если в них есть песок или другие абразивные частицы», – сообщил он.

Также вода, используемая на таких мойках, может быть жесткой или содержать примеси, что может привести к образованию накипи на нагревательных элементах и другим повреждениям.

Также чрезмерное давление воды может повредить уплотнители, патрубки и резинки, что может привести к утечкам и прочим неисправностям.

После посещений моек может остаться грязь в труднодоступных местах, например вокруг тормозных суппортов, что может привести к коррозии.

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Источник: «Российская газета»