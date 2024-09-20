Цены на подержанные машины снизятся: эксперт раскрыл причины

Эксперт Игнатов: авто с пробегом подешевеют в РФ из-за роста спроса на трейд-ин

Россияне стали больше доверять китайским брендам и активнее сдают своих «европейцев», «японцев» и «американцев» в трейд-ин. Из-за этого у дилеров могут скопиться традиционные автомобили с пробегом, на которые не велик спрос, рассказал руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов.

По данным сервиса «Авто.ру Бизнес», доля автомобилей, поступающих на склады по трейд-ин, составила 44% в августе 2024 года. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперт объясняет эту ситуацию затоваренностью складов новыми машинами, из-за чего продавцы делают выгодные предложения при сдаче подержанного авто при покупке нового (трейд-ин), часто с привлекательными условиями автокредитования, поддерживаемыми производителями.

При этом приходится принимать подержанные машины в трейд-ин, так как нужно продавать новые автомобили.

Выходом из ситуации может стать планомерное снижение цен на б/у машины и крайне внимательная оценка дилером машины при приеме, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Известия»