Соколов назвал публичность одним из условий планирования инвестдеятельности в РФ

Глава АВТОВАЗа Соколов: Нам нужна долгосрочная государственная политика

Долговая нагрузка АВТОВАЗа остается по-прежнему высокой – 100 млрд рублей и выше. Об этом заявил президент отечественного производителя Максим Соколов в развернутом интервью СМИ.

«Это серьезная нагрузка, особенно при текущей ключевой ставке это сразу дополнительно еще почти 20 млрд руб., которые надо найти на обслуживание кредитов ежегодно. Но банки в нас верят. У нас сейчас открыты долгосрочные кредитные линии во многих банках. Мы должны за эти кредитные деньги отвечать, и здесь нам нужна долгосрочная открытая государственная политика», – подчеркнул глава концерна.

Соколов рассказал, что АВТОВАЗ предлагает сделать публичными заключенные разными автозаводами специнвестконтракты (СПИК) с Минпромторгом.

«Чтобы все игроки, которые работают в России, видели, кто, сколько, в каком сегменте планирует производить и сколько инвестировать. Когда это будет публично, все будут знать, сколько денег ты потратил внутри страны на развитие своих мощностей, на инжиниринг продукта, и тогда можно будет четко планировать свою инвестиционную деятельность», – объяснил президент компании.

Соколов считает недопустимым заключать новые СПИКи или корректировать их в секторах, где уже производится отечественная высоколокализованная продукция. Он напомнил, что такие условия прописаны в действующем постановлении правительства № 708 (о правилах заключения СПИК).

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Источник: rbc.ru