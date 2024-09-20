Соколов назвал публичность одним из условий планирования инвестдеятельности в РФ
Глава АВТОВАЗа Соколов: Нам нужна долгосрочная государственная политика
Долговая нагрузка АВТОВАЗа остается по-прежнему высокой – 100 млрд рублей и выше. Об этом заявил президент отечественного производителя Максим Соколов в развернутом интервью СМИ.
«Это серьезная нагрузка, особенно при текущей ключевой ставке это сразу дополнительно еще почти 20 млрд руб., которые надо найти на обслуживание кредитов ежегодно. Но банки в нас верят. У нас сейчас открыты долгосрочные кредитные линии во многих банках. Мы должны за эти кредитные деньги отвечать, и здесь нам нужна долгосрочная открытая государственная политика», – подчеркнул глава концерна.
Соколов рассказал, что АВТОВАЗ предлагает сделать публичными заключенные разными автозаводами специнвестконтракты (СПИК) с Минпромторгом.
«Чтобы все игроки, которые работают в России, видели, кто, сколько, в каком сегменте планирует производить и сколько инвестировать. Когда это будет публично, все будут знать, сколько денег ты потратил внутри страны на развитие своих мощностей, на инжиниринг продукта, и тогда можно будет четко планировать свою инвестиционную деятельность», – объяснил президент компании.
Соколов считает недопустимым заключать новые СПИКи или корректировать их в секторах, где уже производится отечественная высоколокализованная продукция. Он напомнил, что такие условия прописаны в действующем постановлении правительства № 708 (о правилах заключения СПИК).
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Источник: rbc.ru
Фото:АвтоВАЗ
20.09.2024
Фото:АвтоВАЗ
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