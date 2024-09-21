Подержанный автомобиль: покупать или нет? Эксперт перечислил все «за» и «против»

Автоэксперт Шапарин: покупать б/у автомобили без необходимости не рекомендуется

В последнее время тема покупки подержанного автомобиля стала особенно актуальна. С одной стороны, цены на новые авто стремительно растут, делая их недоступными для многих. С другой стороны, эксперты прогнозируют рост стоимости б/у машин осенью 2024 года. Так стоит ли вкладываться в подержанный автомобиль или же лучше подождать?

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин советует россиянам не спешить с покупкой б/у машин без особой необходимости. По его словам, покупка подержанного автомобиля оправдана только в том случае, если он действительно нужен и востребован.

Шапарин объясняет, что повышение цен на б/у автомобили – это закономерный процесс, обусловленный ростом цен на новые модели. Когда дорожают одни машины, дорожают и другие, говорит эксперт. Возможно, мы даже столкнемся с более значительным ростом цен на б/у авто, чем на новые.

При этом он подчеркивает, что снижения цен на автомобили в ближайшее время ждать не стоит, поскольку на рынок не поступают новые модели, которые могли бы снизить спрос.

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Источник: Москва24