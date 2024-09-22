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ГАЗ-13 Чайка. ГАЗ-13 в 1959 году стал настоящим пылесосом инноваций. Советские конструкторы постарались запихнуть в новую машину все, что только смог придумать человеческий инженерный гений. Например, в Чайке уже были такие новшества для своего времени как кондиционер и стеклоподъемники с электроприводом.
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Самые странные советские машины — такого вы не видели!

На видео показали ГАЗ-16, сочетавший автомобильное шасси и воздушную подушку

Все-таки СССР был удивительной страной. Невероятная отсталость в самых элементарных, житейских областях спокойно соседствовала с космическими кораблями «бороздящими просторы Большого театра». И если о первом можно только сожалеть, то вторым мы не устаем восхищаться. Каких только удивительных машин не вышло из-под кульмана советского инженера!

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Взять хотя бы аппарат, скромно названный ГАЗ-16. Экспериментальный автомобиль повышенной проходимости разработали в 1960 году на ГАЗе при участии НАМИ. Это была попытка создать универсальный наземный транспорт, сочетающий плюсы автомобиля и судна на воздушной подушке.

Воздушная подушка была модной темой в инжиниринге тех лет, да и вообще казалось, что буквально завтра грядет прорыв галактического масштаба – что отражалось и в смелости конструктива, и в дерзком футуристичном дизайне.

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В дорожном режиме машина двигалась посредством обычного автомобильного шасси, развивая скорость до 170 км/ч, а на бездорожье «втягивала» колеса гидравликой и переходила на два гигантских вентилятора, нагнетавших воздух в подушку!

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

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Иннокентий Кишкурно
22.09.2024
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