Самые странные советские машины — такого вы не видели!

На видео показали ГАЗ-16, сочетавший автомобильное шасси и воздушную подушку

Все-таки СССР был удивительной страной. Невероятная отсталость в самых элементарных, житейских областях спокойно соседствовала с космическими кораблями «бороздящими просторы Большого театра». И если о первом можно только сожалеть, то вторым мы не устаем восхищаться. Каких только удивительных машин не вышло из-под кульмана советского инженера!

Взять хотя бы аппарат, скромно названный ГАЗ-16. Экспериментальный автомобиль повышенной проходимости разработали в 1960 году на ГАЗе при участии НАМИ. Это была попытка создать универсальный наземный транспорт, сочетающий плюсы автомобиля и судна на воздушной подушке.

Воздушная подушка была модной темой в инжиниринге тех лет, да и вообще казалось, что буквально завтра грядет прорыв галактического масштаба – что отражалось и в смелости конструктива, и в дерзком футуристичном дизайне.

В дорожном режиме машина двигалась посредством обычного автомобильного шасси, развивая скорость до 170 км/ч, а на бездорожье «втягивала» колеса гидравликой и переходила на два гигантских вентилятора, нагнетавших воздух в подушку!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ