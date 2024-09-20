2 л, 169 л.с.: этот надежный компактный кроссовер стоит дешевле «китайцев»

Дилеры привезли в Россию новые Toyota Corolla Cross по цене от 2,4 млн рублей

В Россию продолжают поставлять по параллельным каналам автомобиль Toyota Corolla Cross. Это популярный в Азии компактный паркетник, цены на который на одном из классифайдов сейчас стартуют от 2 400 000 рублей.

Toyota Corolla Cross

За такую сумму новый Corolla Cross привезет под заказ компания из Владивостока. Комплектация не уточняется, но, судя по фото, у автомобиля будут тканевый салон, руль с частичной мультифункцией, климат-контроль, полуцифровая приборная панель и мультимедийная система с крупным экраном.

В Воронеже аналогичный кроссовер в более богатой комплектации продают из наличия за 2 590 000 рублей. Кроссовер со светодиодной оптикой, кожаным салоном и многими другими опциями продают за 2 700 000 рублей в Краснодаре.

Под капотом у всех кроссоверов, за редким исключением, 2,0-литровый бензиновый атмосферник мощностью 169 л.с., работающим в связке с бесступенчатым вариатором. Привод передний.

Интерьер Toyota Corolla Cross

Китайские автомобили в основном стоят дороже. Так, рестайлинговый Geely Coolray без учета скидок стоит от 2 639 990 рублей, цена Changan Uni-T начинается от 2 869 900 рублей.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Автоновости дня