Привычный популярный «японец» снова в России: он дешевле Lada Vesta

В РФ появились в продаже новые седаны Toyota Corolla по цене от 1,9 млн рублей

В России появились в продаже новые седаны Toyota Corolla по цене от 1,9 млн рублей. За такую сумму обещает привезти автомобиль под заказ компания из Владивостока.

Под капотом такого авто 1,5-литровый мотор мощностью 121 л.с. и вариатор, среди опций климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, люк и прочее. То есть, такая Toyota Corolla дешевле Lada Vesta Sportline, цена которой начинается от 2,176 млн рублей, и Москвича 6 (от 2,2 млн рублей).

Toyota Corolla

В Петербурге и Томске Toyota Corolla со 116-сильным двигателем объемом 1,2 литра и вариатором стоит 2,35 млн рублей, в Анапе, Оренбурге и Воронеже машины с мотором мощностью 121 л.с. предлагаются по цене 2,4–2,45 млн рублей.

Toyota Corolla

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Источник: «Автоновости дня»