Привычный популярный «японец» снова в России: он дешевле Lada Vesta

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В РФ появились в продаже новые седаны Toyota Corolla по цене от 1,9 млн рублей

В России появились в продаже новые седаны Toyota Corolla по цене от 1,9 млн рублей. За такую сумму обещает привезти автомобиль под заказ компания из Владивостока.

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Робот в сандалиях: в этом «китайце» сошлись скупость и технологии

Под капотом такого авто 1,5-литровый мотор мощностью 121 л.с. и вариатор, среди опций климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, люк и прочее. То есть, такая Toyota Corolla дешевле Lada Vesta Sportline, цена которой начинается от 2,176 млн рублей, и Москвича 6 (от 2,2 млн рублей).

Toyota Corolla
Toyota Corolla

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В Петербурге и Томске Toyota Corolla со 116-сильным двигателем объемом 1,2 литра и вариатором стоит 2,35 млн рублей, в Анапе, Оренбурге и Воронеже машины с мотором мощностью 121 л.с. предлагаются по цене 2,4–2,45 млн рублей.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 2
23.09.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+9