Лишились денег и машин: в РФ выявили схему обмана покупателей автоподборщиком
Компания «Автоподберу» обманула своих клиентов, не доставив из-за границы заказанные автомобили со 100% внесенной оплатой. Об этом СМИ рассказали сами пострадавшие.
В частности, жительнице Уфы должны были привезти автомобиль из Грузии, договор с компанией она заключила осенью 2023 года. За автомобиль была внесена оплата в размере 1,3 млн рублей, плюс 100 тыс. рублей на оформление документов. Но до настоящего времени автовладелица так и не получила свою машину.
«Я обратилась к менеджерам компании, и они предложили мне подписать допсоглашение о возврате денег. По условиям, еще не привезенную машину должны были продать, а сумма возврата сократилась вдвое – до 600 тыс. рублей», – рассказала обманутая клиентка.
Обратившись в суд с исковым заявлением, женщина выиграла его, но деньги пока вернуть не удалось. Дело в том, что с апреля текущего года сотрудники «Автоподберу» перестали выходить на связь. Теперь пострадавшая вместе с другими обманутыми покупателями (не менее 10 человек) намерена обратиться в полицию.
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Источник: iz.ru