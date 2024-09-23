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Новый кроссовер Knewstar 001 заметно дешевле модели, которую он заменил в РФ

«Автостат»: кроссовер Knewstar 001 на 4–6% дешевле, чем Geely Tugella

Купе-кроссовер Knewstar 001, выведенный на российский рынок взамен Geely Tugella, дешевле на 4-6%. Если 001 в начальной комплектации стоит 3,8 млн рублей, в максимальной – 4,1 млн рублей, то кроссовер Geely Tugella в начале сентября стоил в России 4-4,4 млн рублей. Разница в цене между Knewstar 001 и Geely Tugella составляет 164-264 тыс. рублей – новинка дешевле.

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Робот в сандалиях: в этом «китайце» сошлись скупость и технологии

Новый бренд Knewstar в России дебютировал 19 сентября. На начальном этапе под этой маркой будет продаваться кроссовер с индексом 001. Позднее в продажу поступит кроссовер Knewstar 002, также перспективным для себя рыночным сегментом новая марка видит седаны D-класса.

Knewstar 001
Knewstar 001

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Knewstar
Количество просмотров 2
23.09.2024
Фото:Knewstar
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