Новый кроссовер Knewstar 001 заметно дешевле модели, которую он заменил в РФ

«Автостат»: кроссовер Knewstar 001 на 4–6% дешевле, чем Geely Tugella

Купе-кроссовер Knewstar 001, выведенный на российский рынок взамен Geely Tugella, дешевле на 4-6%. Если 001 в начальной комплектации стоит 3,8 млн рублей, в максимальной – 4,1 млн рублей, то кроссовер Geely Tugella в начале сентября стоил в России 4-4,4 млн рублей. Разница в цене между Knewstar 001 и Geely Tugella составляет 164-264 тыс. рублей – новинка дешевле.

Новый бренд Knewstar в России дебютировал 19 сентября. На начальном этапе под этой маркой будет продаваться кроссовер с индексом 001. Позднее в продажу поступит кроссовер Knewstar 002, также перспективным для себя рыночным сегментом новая марка видит седаны D-класса.

Knewstar 001

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Источник: «Автостат»