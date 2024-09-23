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Названы самые востребованные автомобили с пробегом в России

НАПИ: самой продаваемой б/у машиной в августе стала Lada Priora 2011 г. в.

Наиболее востребованными подержанными легковыми машинами по итогам августа 2024 года стали авто старше 15 лет. Так, на их долю пришлось около 40% общего объема рынка б/у машин за прошедший месяц. Еще 25% пришлось на авто в возрасте от 11 до 15 лет, автомобили от 7 до 10 лет заняли около 15% рынка, более 13% пришлось на 4-6-летние экземпляры.

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Робот в сандалиях: в этом «китайце» сошлись скупость и технологии

В общей сложности за август текущего года в России было продано 543,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Самой продаваемой стала Lada Priora 2011 года выпуска (2,42 тыс. машин), далее следует Priora 2008 года выпуска (2,39 тыс. машин). Наиболее популярной иномаркой с пробегом стал Ford Focus 2008 года выпуска (за август 1,35 тыс. таких машин в России сменили владельцев).

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
23.09.2024
Фото:Depositphotos
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