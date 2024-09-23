Концепт стал реальностью: совсем скоро начнется выпуск летающего автомобиля

На летающий автомобиль Alef Model A почти за ₽28 млн оформили 3200 предзаказов

Дебют летающего автомобиля Alef Model A за 300 тыс. долларов (порядка 27,6 млн рублей по текущему курсу) от американской компании Alef Aeronautics состоялся еще в прошлом году на автосалоне в американском Детройте.

Многие тогда говорили, что концепт так и останется нереализованным проектом. Но с того момента компания заключила производственное соглашение, и, по словам представителей, на текущий момент уже есть 3200 предварительных заказов на приобретение автомобиля.

Alef Model A

Более того, производитель получил Специальное свидетельство летной годности от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Также достигнута договоренность и заключено соглашение о продаже автомобиля через сеть дилера в Калифорнии. И уже на прошлой неделе было объявлено, что компания подписала контракт с PUCARA Aero и MYC на производство авиационных сертифицированных частей для новинки.

Alef Model A

Эти компании являются поставщиками Boeing и Airbus, они специализируются на производстве деталей для гражданских и военных самолетов, вертолетов и дронов.

Alef Model A

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Источник: carscoops.com