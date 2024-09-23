Концепт стал реальностью: совсем скоро начнется выпуск летающего автомобиля
Дебют летающего автомобиля Alef Model A за 300 тыс. долларов (порядка 27,6 млн рублей по текущему курсу) от американской компании Alef Aeronautics состоялся еще в прошлом году на автосалоне в американском Детройте.
Многие тогда говорили, что концепт так и останется нереализованным проектом. Но с того момента компания заключила производственное соглашение, и, по словам представителей, на текущий момент уже есть 3200 предварительных заказов на приобретение автомобиля.
Более того, производитель получил Специальное свидетельство летной годности от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Также достигнута договоренность и заключено соглашение о продаже автомобиля через сеть дилера в Калифорнии. И уже на прошлой неделе было объявлено, что компания подписала контракт с PUCARA Aero и MYC на производство авиационных сертифицированных частей для новинки.
Эти компании являются поставщиками Boeing и Airbus, они специализируются на производстве деталей для гражданских и военных самолетов, вертолетов и дронов.
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Источник: carscoops.com