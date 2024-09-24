Недорогой в обслуживании: подсчитаны расходы на владение популярным «китайцем»

«Автостат»: за пять лет затраты на Changan CS55 Plus составят 1,1 млн рублей

За пять лет владельцу китайского кроссовера Changan CS55 Plus придется потратить на его обслуживание 1,1 млн рублей. Километр на этом авто обойдется в 11,1 рубля. За пять лет сумма составит 1,1 млн рублей. Но это при условии, что пробег за эти 5 лет достигнет 100 тыс. километров, а регионом эксплуатации будет Москва и Подмосковье.

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Больше всего потратить на содержание кроссовера Changan CS55 Plus придется в первый год эксплуатации (около 280 тыс. рублей). В последующие 4 года расходы составят по 200-220 тыс. рублей.

В стоимость владения входят страховки ОСАГО, замена шин, ремонт и налоги.

Changan CS55 Plus

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Источник: «Автостат»