Недорогой в обслуживании: подсчитаны расходы на владение популярным «китайцем»
За пять лет владельцу китайского кроссовера Changan CS55 Plus придется потратить на его обслуживание 1,1 млн рублей. Километр на этом авто обойдется в 11,1 рубля. За пять лет сумма составит 1,1 млн рублей. Но это при условии, что пробег за эти 5 лет достигнет 100 тыс. километров, а регионом эксплуатации будет Москва и Подмосковье.
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Больше всего потратить на содержание кроссовера Changan CS55 Plus придется в первый год эксплуатации (около 280 тыс. рублей). В последующие 4 года расходы составят по 200-220 тыс. рублей.
В стоимость владения входят страховки ОСАГО, замена шин, ремонт и налоги.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: «Автостат»