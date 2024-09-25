Раскрыты технические характеристики нового кроссовера — фото

Geely анонсировала кроссовер Cityray для рынка России в четырех комплектациях

Компания Geely презентовала новый городской кроссовер Cityray сегмента C-SUV, он займет место в модельном ряду между Coolray и Atlas. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

Geely Cityray

Почитать еще: Если бы не рейка! Названы слабые стороны Toyota RAV4

Габариты кроссовера: 4510х1865х1650 мм, размер колесной базы – 2701 ММ, у Geely Cityray достаточно вместительный багажник, который увеличивается до объема 1271 л при сложении кресел заднего ряда.

Geely Cityray оснащен 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 л. с. с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Максимальный крутящий момент составляет 270 Н·м. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом с двойным «мокрым» сцеплением (7DCT). Такая связка обеспечивает кроссоверу уверенную динамику – для разгона до «сотни» ему потребуется 8,9 с. На 100 км пути расходуется 6,5 л топлива.

Geely Cityray

«На российском рынке яркий и технологичный Geely Cityray будет предлагаться в четырех комплектациях: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport. Уже в базовой версии модель привлекает богатым оснащением, а также наличием самых современных систем безопасности», – уточнили в пресс-службе.

Уже в стартовом исполнении Comfort автомобиль адаптирован к российским условиям и получил «зимний» пакет. В списке оснащения: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные ходовые огни, запуск двигателя кнопкой, бесключевой доступ, датчики дождя и света, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, сиденье водителя регулируется в шести направлениях. В салоне приборная панель с сенсорным дисплеем диагональю 13,2 дюйма. Для безопасности водителя и пассажиров предусмотрены различные системы.

Geely Cityray

Топовое исполнение Flagship Sport включает в себя пакет отделки экстерьера Sport, в который входит двухцветная окраска кузова с элементами экстерьера черного цвета, увеличенный спортивный спойлер особого дизайна, четыре патрубка выхлопной системы, расположенные по центру заднего бампера, 19-дюймовые легкосплавные диски черного цвета, а также хромированные накладки на педали.

В пресс-службе подчеркнули, что информация о ценах и старте продаж кроссовера Geely Cityray будет анонсирована ближе к дате выхода на рынок.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: пресс-служба Geely