Знай наших: отечественный автомобиль удостоился 7-го места в мировом рейтинге

Отечественный ВАЗ-2107 вошел в топ-10 самых массовых автомобилей в мире

Семейство отечественных автомобилей ВАЗ-2105/2107 удостоились седьмого места в топ-10 самых массовых автомобилей мировых производителей. Отмечается, что экспортная версия носила название Lada Riva. Об этом пишут зарубежные СМИ.

ВАЗ-2107

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За все время выпуска этой модели с конвейера сошло 18 млн экземпляров.

Интерьер ВАЗ-2107

Возглавляет рейтинг Toyota Corolla – эту модель выпустили тиражом в 51 млн экземпляров. Второе место занимает Ford F-Series – 43 млн экземпляров, на третьей строчке расположился Volkswagen Golf с 36 млн единиц. В топ-10 вошли: Honda Civic, Opel Corsa, Nissan Sunny, а также Chevrolet Impala, BMW 3-й серии и Renault Clio.

На последней, 60-й строчке находится Bugatti с редкой моделью Type 40, ее производили во Франции в период с 1926 по 1930 годы. Совокупный объем производства составляет 807 единиц.

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Источник: autocar.co.uk